Reāllaika JOKE cena šodien ir 0.00881758 USD. Seko līdzi reāllaika JOKE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOKE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOKE

JOKE Cenas informācija

Kas ir JOKE

JOKE Oficiālā tīmekļa vietne

JOKE Tokenomika

JOKE Cenas prognoze

JOKE logotips

JOKE Cena (JOKE)

Nav sarakstā

1 JOKE uz USD reāllaika cena:

$0.00881758
$0.00881758
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
JOKE (JOKE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:24 (UTC+8)

JOKE (JOKE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01210796
$ 0.01210796

$ 0.00843962
$ 0.00843962

--

--

0.00%

0.00%

JOKE (JOKE) reāllaika cena ir $0.00881758. Pēdējo 24 stundu laikā JOKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOKE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01210796, savukārt zemākā - $ 0.00843962.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOKE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

JOKE (JOKE) tirgus informācija

$ 4.41M
$ 4.41M

--
--

$ 8.82M
$ 8.82M

500.00M
500.00M

999,999,999.794431
999,999,999.794431

Pašreizējais JOKE tirgus maksimums ir $ 4.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JOKE apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 999999999.794431. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.82M.

JOKE (JOKE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas JOKE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas JOKE uz USD bija $ -0.0014672638.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas JOKE uz USD bija $ -0.0005995601.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas JOKE uz USD bija $ -0.002074075024612744.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0014672638-16.64%
60 dienas$ -0.0005995601-6.79%
90 dienas$ -0.002074075024612744-19.04%

Kas ir JOKE (JOKE)?

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

JOKE (JOKE) resurss

Oficiālā interneta vietne

JOKE cenas prognoze (USD)

Kāda būs JOKE (JOKE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JOKE (JOKE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JOKE prognozes.

Apskati JOKE cenas prognozi!

JOKE uz vietējām valūtām

JOKE (JOKE) tokenomika

JOKE (JOKE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOKE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par JOKE (JOKE)

Kāda ir JOKE (JOKE) vērtība šodien?
Reāllaika JOKE cena USD ir 0.00881758 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOKE uz USD cena?
Pašreizējā JOKE uz USD cena ir $ 0.00881758. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir JOKE tirgus maksimums?
JOKE tirgus maksimums ir $ 4.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOKE apjoms apgrozībā?
JOKE apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija JOKE vēsturiski augstākā cena?
JOKE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01210796 USD apmērā.
Kāda bija JOKE vēsturiski zemākā cena?
JOKE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00843962 USD.
Kāds ir JOKE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOKE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JOKE šogad kāps augstāk?
JOKE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOKE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:24 (UTC+8)

JOKE (JOKE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

