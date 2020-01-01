Joey (JOEY) tokenomika

Joey (JOEY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Joey (JOEY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Joey (JOEY) informācija

Get ready for something legendary — this token is your early pass into history! Designed to celebrate the upcoming XRPL Wallet, this commemorative token honors the innovation and energy surrounding one of the most anticipated launches in the XRPL ecosystem.

It represents more than just a digital asset — it’s a badge of early support, a community flex, and a symbol of what’s coming next in the world of decentralized finance. Whether you're a collector, trader, or true XRPL believer, this token gives you a front-row seat to the future.

🔥 Important Note: This token is not affiliated with the Joey Wallet Development Team and holds no official connection to their platform or products. It’s a tribute — minted by the community, for the community.

HODL it. Show it off. Let it remind you: you're here before the wave hits.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://joeyxrp.com/

Joey (JOEY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Joey (JOEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 309.29K
$ 309.29K$ 309.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00455269
$ 0.00455269$ 0.00455269
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00030929
$ 0.00030929$ 0.00030929

Joey (JOEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Joey (JOEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JOEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JOEY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JOEY tokenomiku, uzzini JOEY tokena reāllaika cenu!

JOEY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JOEY? Mūsu JOEY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.