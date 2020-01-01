JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomika
JOBCOIN (JOBCOIN) informācija
JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.
JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais JOBCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu JOBCOIN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti JOBCOIN tokenomiku, uzzini JOBCOIN tokena reāllaika cenu!
JOBCOIN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JOBCOIN? Mūsu JOBCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.