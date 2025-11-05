JELLY TIME Cena (JELLY)
+0.86%
+49.00%
+36.51%
+36.51%
JELLY TIME (JELLY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JELLY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JELLY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0015406, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā JELLY ir mainījies par +0.86% pēdējā stundā, par +49.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +36.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais JELLY TIME tirgus maksimums ir $ 24.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JELLY apjoms apgrozībā ir 999.64M ar kopējo apjomu 999641261.742202. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.07K.
Šodien cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+49.00%
|30 dienas
|$ 0
|-9.42%
|60 dienas
|$ 0
|-96.96%
|90 dienas
|$ 0
|--
Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.
The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.
$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.
The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.
The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:
Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.
Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.
Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.
$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs JELLY TIME (JELLY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JELLY TIME (JELLY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JELLY TIME prognozes.
Apskati JELLY TIME cenas prognozi!
JELLY TIME (JELLY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JELLY tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
PlayMindProtocol
PMIND
+1,782.65%
Momentum
MMT
+1,100.13%
Memealchemy
MEAL
+378.26%
Datasoul
DATASOUL
+143.22%
DEGENFI
DEGENFI
+127.90%