Reāllaika JELLY TIME cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JELLY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JELLY cenas tendenci MEXC.Reāllaika JELLY TIME cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JELLY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JELLY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JELLY

JELLY Cenas informācija

Kas ir JELLY

JELLY Oficiālā tīmekļa vietne

JELLY Tokenomika

JELLY Cenas prognoze

JELLY TIME logotips

JELLY TIME Cena (JELLY)

Nav sarakstā

1 JELLY uz USD reāllaika cena:

--
----
+49.00%1D
USD
JELLY TIME (JELLY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:22 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

+49.00%

+36.51%

+36.51%

JELLY TIME (JELLY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JELLY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JELLY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0015406, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JELLY ir mainījies par +0.86% pēdējā stundā, par +49.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +36.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

JELLY TIME (JELLY) tirgus informācija

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

--
----

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

999.64M
999.64M 999.64M

999,641,261.742202
999,641,261.742202 999,641,261.742202

Pašreizējais JELLY TIME tirgus maksimums ir $ 24.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JELLY apjoms apgrozībā ir 999.64M ar kopējo apjomu 999641261.742202. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.07K.

JELLY TIME (JELLY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas JELLY TIME uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+49.00%
30 dienas$ 0-9.42%
60 dienas$ 0-96.96%
90 dienas$ 0--

Kas ir JELLY TIME (JELLY)?

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

JELLY TIME (JELLY) resurss

Oficiālā interneta vietne

JELLY TIME cenas prognoze (USD)

Kāda būs JELLY TIME (JELLY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JELLY TIME (JELLY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JELLY TIME prognozes.

Apskati JELLY TIME cenas prognozi!

JELLY uz vietējām valūtām

JELLY TIME (JELLY) tokenomika

JELLY TIME (JELLY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JELLY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par JELLY TIME (JELLY)

Kāda ir JELLY TIME (JELLY) vērtība šodien?
Reāllaika JELLY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JELLY uz USD cena?
Pašreizējā JELLY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir JELLY TIME tirgus maksimums?
JELLY tirgus maksimums ir $ 24.07K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JELLY apjoms apgrozībā?
JELLY apjoms apgrozībā ir 999.64M USD.
Kāda bija JELLY vēsturiski augstākā cena?
JELLY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0015406 USD apmērā.
Kāda bija JELLY vēsturiski zemākā cena?
JELLY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JELLY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JELLY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JELLY šogad kāps augstāk?
JELLY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JELLY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:22 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

