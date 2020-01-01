Jefe (JEFE) tokenomika
Jefe (JEFE) informācija
JEFE TOKEN is a premier gaming platform in the world of cryptocurrency, leveraging the power of NFTs with unparalleled utility in Play 2 Earn and Burn games within the ever-evolving Metaverse. Our platform offers cutting-edge virtual reality and mobile gaming experiences that truly push the limits of what is possible. At the heart of our platform is our vibrant community of $JEFES. These holders not only have a significant stake in the token, but are also uniquely represented in the games through JEFE NFT Avatars. Join our community today to experience the thrill of immersive gaming and cutting-edge blockchain technology, all in one incredible JEFE SOCIETY.
Welcome to the JEFE TOKEN NFT Collection, where you can find a wide variety of unique skins, wearables, avatars, land, accessories, and more. Our NFTs are assigned to different missions and challenges within the $JEFE ecosystem of games, and serve as your representation in the Metaverse and gaming-blockchain NFT games. FOUR MAJOR ELEMENTS THAT WE OFFER: Video Game Development Virtual Reality NFT Art Blockchain Technology SETTING THE MOOD WITH JEFE SOCIETY Our fusion of art and blockchain technology has resulted in the creation of JEFE NFTs, which are tokens bounded to images, video & music, that can be played in our games where you can learn & have fun competing with other JEFES from all over the world.
As a JEFE TOKEN holder, you're eligible for a unique FREE NFT mint of your unique avatar. All you have to do is contribute to the JEFE SOCIETY. TAX STRUCTURE Tax Structure: We are tax free.
Jefe (JEFE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Jefe (JEFE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Jefe (JEFE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Jefe (JEFE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais JEFE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu JEFE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.