Jeeteroo Cena (JEET)

$0.00036421
$0.00036421
Jeeteroo (JEET) Tiešsaistes cenu diagramma
Jeeteroo (JEET) Cenas informācija (USD)

$ 0.00034465
$ 0.00034465
$ 0.00038444
$ 0.00038444
$ 0.00034465
$ 0.00034465

$ 0.00038444
$ 0.00038444

$ 0.00139124
$ 0.00139124

$ 0.00034465
$ 0.00034465

Jeeteroo (JEET) reāllaika cena ir $0.00036508. Pēdējo 24 stundu laikā JEET tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00034465 līdz augstākajai $ 0.00038444, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JEET visu laiku augstākā cena ir $ 0.00139124, savukārt zemākā - $ 0.00034465.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JEET ir mainījies par +0.61% pēdējā stundā, par -3.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Jeeteroo (JEET) tirgus informācija

$ 112.26K
$ 112.26K

--
--

$ 364.86K
$ 364.86K

307.49M
307.49M

999,390,795.0
999,390,795.0

Pašreizējais Jeeteroo tirgus maksimums ir $ 112.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JEET apjoms apgrozībā ir 307.49M ar kopējo apjomu 999390795.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 364.86K.

Jeeteroo (JEET) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Jeeteroo uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Jeeteroo uz USD bija $ -0.0001882329.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Jeeteroo uz USD bija $ -0.0001694999.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Jeeteroo uz USD bija $ 0.

Kas ir Jeeteroo (JEET)?

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Jeeteroo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Jeeteroo (JEET) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Jeeteroo (JEET) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Jeeteroo prognozes.

Apskati Jeeteroo cenas prognozi!

Jeeteroo (JEET) tokenomika

Jeeteroo (JEET) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JEET tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Jeeteroo (JEET)

Kāda ir Jeeteroo (JEET) vērtība šodien?
Reāllaika JEET cena USD ir 0.00036508 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JEET uz USD cena?
Pašreizējā JEET uz USD cena ir $ 0.00036508. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Jeeteroo tirgus maksimums?
JEET tirgus maksimums ir $ 112.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JEET apjoms apgrozībā?
JEET apjoms apgrozībā ir 307.49M USD.
Kāda bija JEET vēsturiski augstākā cena?
JEET sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00139124 USD apmērā.
Kāda bija JEET vēsturiski zemākā cena?
JEET sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00034465 USD.
Kāds ir JEET tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JEET tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JEET šogad kāps augstāk?
JEET cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JEET cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

