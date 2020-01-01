Jeeter on solana ($JEET) tokenomika
$Jeeter is the official token of Jeeter On Solana (University), your premier destination on the Solana blockchain for mastering the art of meme coin trading. Whether you’re a seasoned trader or a complete newbie, our innovative platform offers comprehensive courses and resources tailored specifically for the vibrant world of meme coins.
Jeeter on solana ($JEET) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Jeeter on solana ($JEET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Jeeter on solana ($JEET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Jeeter on solana ($JEET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $JEET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $JEET tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $JEET tokenomiku, uzzini $JEET tokena reāllaika cenu!
$JEET cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $JEET? Mūsu $JEET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
