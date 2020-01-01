Jeeter on solana ($JEET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Jeeter on solana ($JEET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Jeeter on solana ($JEET) informācija

$Jeeter is the official token of Jeeter On Solana (University), your premier destination on the Solana blockchain for mastering the art of meme coin trading. Whether you’re a seasoned trader or a complete newbie, our innovative platform offers comprehensive courses and resources tailored specifically for the vibrant world of meme coins.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://jeeteronsolana.com/

Jeeter on solana ($JEET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Jeeter on solana ($JEET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Jeeter on solana ($JEET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Jeeter on solana ($JEET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $JEET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $JEET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $JEET tokenomiku, uzzini $JEET tokena reāllaika cenu!

$JEET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $JEET? Mūsu $JEET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.