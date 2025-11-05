BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika jAsset jUSD cena šodien ir 0.972026 USD. Seko līdzi reāllaika JUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika jAsset jUSD cena šodien ir 0.972026 USD. Seko līdzi reāllaika JUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JUSD

JUSD Cenas informācija

Kas ir JUSD

JUSD Oficiālā tīmekļa vietne

JUSD Tokenomika

JUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

jAsset jUSD logotips

jAsset jUSD Cena (JUSD)

Nav sarakstā

1 JUSD uz USD reāllaika cena:

$0.977441
$0.977441$0.977441
+0.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
jAsset jUSD (JUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:09:33 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.967372
$ 0.967372$ 0.967372
24h zemākā
$ 0.991084
$ 0.991084$ 0.991084
24h augstākā

$ 0.967372
$ 0.967372$ 0.967372

$ 0.991084
$ 0.991084$ 0.991084

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345$ 0.35345

-0.13%

-0.10%

-0.77%

-0.77%

jAsset jUSD (JUSD) reāllaika cena ir $0.972026. Pēdējo 24 stundu laikā JUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.967372 līdz augstākajai $ 0.991084, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.062, savukārt zemākā - $ 0.35345.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JUSD ir mainījies par -0.13% pēdējā stundā, par -0.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) tirgus informācija

$ 675.10K
$ 675.10K$ 675.10K

--
----

$ 675.10K
$ 675.10K$ 675.10K

694.53K
694.53K 694.53K

694,526.6189992494
694,526.6189992494 694,526.6189992494

Pašreizējais jAsset jUSD tirgus maksimums ir $ 675.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JUSD apjoms apgrozībā ir 694.53K ar kopējo apjomu 694526.6189992494. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 675.10K.

jAsset jUSD (JUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas jAsset jUSD uz USD bija $ -0.001046881434697.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas jAsset jUSD uz USD bija $ -0.0142167550.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas jAsset jUSD uz USD bija $ -0.0235716305.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas jAsset jUSD uz USD bija $ -0.003098990022089.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001046881434697-0.10%
30 dienas$ -0.0142167550-1.46%
60 dienas$ -0.0235716305-2.42%
90 dienas$ -0.003098990022089-0.31%

Kas ir jAsset jUSD (JUSD)?

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

jAsset jUSD (JUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

jAsset jUSD cenas prognoze (USD)

Kāda būs jAsset jUSD (JUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu jAsset jUSD (JUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa jAsset jUSD prognozes.

Apskati jAsset jUSD cenas prognozi!

JUSD uz vietējām valūtām

jAsset jUSD (JUSD) tokenomika

jAsset jUSD (JUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par jAsset jUSD (JUSD)

Kāda ir jAsset jUSD (JUSD) vērtība šodien?
Reāllaika JUSD cena USD ir 0.972026 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JUSD uz USD cena?
Pašreizējā JUSD uz USD cena ir $ 0.972026. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir jAsset jUSD tirgus maksimums?
JUSD tirgus maksimums ir $ 675.10K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JUSD apjoms apgrozībā?
JUSD apjoms apgrozībā ir 694.53K USD.
Kāda bija JUSD vēsturiski augstākā cena?
JUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.062 USD apmērā.
Kāda bija JUSD vēsturiski zemākā cena?
JUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.35345 USD.
Kāds ir JUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JUSD šogad kāps augstāk?
JUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:09:33 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,262.65
$101,262.65$101,262.65

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,278.32
$3,278.32$3,278.32

-6.52%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.76
$154.76$154.76

-4.16%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1919
$2.1919$2.1919

-3.95%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,262.65
$101,262.65$101,262.65

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,278.32
$3,278.32$3,278.32

-6.52%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.76
$154.76$154.76

-4.16%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1919
$2.1919$2.1919

-3.95%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16157
$0.16157$0.16157

-1.43%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4735
$2.4735$2.4735

+1,549.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23985
$0.23985$0.23985

+1,463.55%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000168
$0.000000000168$0.000000000168

+95.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05800
$0.05800$0.05800

+64.39%