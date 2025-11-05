BiržaDEX+
Reāllaika Jakpot Games cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JAKPOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JAKPOT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JAKPOT

JAKPOT Cenas informācija

Kas ir JAKPOT

JAKPOT Oficiālā tīmekļa vietne

JAKPOT Tokenomika

JAKPOT Cenas prognoze

Jakpot Games logotips

Jakpot Games Cena (JAKPOT)

Nav sarakstā

1 JAKPOT uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Jakpot Games (JAKPOT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:09:20 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00464997
$ 0.00464997$ 0.00464997

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-8.16%

-48.60%

-48.60%

Jakpot Games (JAKPOT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JAKPOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JAKPOT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00464997, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JAKPOT ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par -8.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Jakpot Games (JAKPOT) tirgus informācija

$ 36.94K
$ 36.94K$ 36.94K

--
----

$ 36.94K
$ 36.94K$ 36.94K

987.02M
987.02M 987.02M

987,016,259.005798
987,016,259.005798 987,016,259.005798

Pašreizējais Jakpot Games tirgus maksimums ir $ 36.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JAKPOT apjoms apgrozībā ir 987.02M ar kopējo apjomu 987016259.005798. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.94K.

Jakpot Games (JAKPOT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Jakpot Games uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Jakpot Games uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Jakpot Games uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Jakpot Games uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.16%
30 dienas$ 0-80.73%
60 dienas$ 0-79.36%
90 dienas$ 0--

Kas ir Jakpot Games (JAKPOT)?

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Jakpot Games (JAKPOT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Jakpot Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Jakpot Games (JAKPOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Jakpot Games (JAKPOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Jakpot Games prognozes.

Apskati Jakpot Games cenas prognozi!

JAKPOT uz vietējām valūtām

Jakpot Games (JAKPOT) tokenomika

Jakpot Games (JAKPOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JAKPOT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Jakpot Games (JAKPOT)

Kāda ir Jakpot Games (JAKPOT) vērtība šodien?
Reāllaika JAKPOT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JAKPOT uz USD cena?
Pašreizējā JAKPOT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Jakpot Games tirgus maksimums?
JAKPOT tirgus maksimums ir $ 36.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JAKPOT apjoms apgrozībā?
JAKPOT apjoms apgrozībā ir 987.02M USD.
Kāda bija JAKPOT vēsturiski augstākā cena?
JAKPOT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00464997 USD apmērā.
Kāda bija JAKPOT vēsturiski zemākā cena?
JAKPOT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JAKPOT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JAKPOT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JAKPOT šogad kāps augstāk?
JAKPOT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JAKPOT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:09:20 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

