Reāllaika Jack Potts by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JACK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JACK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JACK

JACK Cenas informācija

Kas ir JACK

JACK Tehniskais dokuments

JACK Oficiālā tīmekļa vietne

JACK Tokenomika

JACK Cenas prognoze

Jack Potts by Virtuals logotips

Jack Potts by Virtuals Cena (JACK)

Nav sarakstā

1 JACK uz USD reāllaika cena:

$0.00012421
$0.00012421$0.00012421
-7.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Tiešsaistes cenu diagramma
Jack Potts by Virtuals (JACK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.85%

-7.29%

-21.38%

-21.38%

Jack Potts by Virtuals (JACK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JACK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JACK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JACK ir mainījies par -3.85% pēdējā stundā, par -7.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Jack Potts by Virtuals (JACK) tirgus informācija

$ 71.91K
$ 71.91K$ 71.91K

--
----

$ 124.71K
$ 124.71K$ 124.71K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Jack Potts by Virtuals tirgus maksimums ir $ 71.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JACK apjoms apgrozībā ir 576.65M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 124.71K.

Jack Potts by Virtuals (JACK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Jack Potts by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Jack Potts by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Jack Potts by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Jack Potts by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.29%
30 dienas$ 0+20.71%
60 dienas$ 0-26.16%
90 dienas$ 0--

Kas ir Jack Potts by Virtuals (JACK)?

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Jack Potts by Virtuals (JACK) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Jack Potts by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Jack Potts by Virtuals (JACK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Jack Potts by Virtuals (JACK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Jack Potts by Virtuals prognozes.

Apskati Jack Potts by Virtuals cenas prognozi!

JACK uz vietējām valūtām

Jack Potts by Virtuals (JACK) tokenomika

Jack Potts by Virtuals (JACK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JACK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Jack Potts by Virtuals (JACK)

Kāda ir Jack Potts by Virtuals (JACK) vērtība šodien?
Reāllaika JACK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JACK uz USD cena?
Pašreizējā JACK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Jack Potts by Virtuals tirgus maksimums?
JACK tirgus maksimums ir $ 71.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JACK apjoms apgrozībā?
JACK apjoms apgrozībā ir 576.65M USD.
Kāda bija JACK vēsturiski augstākā cena?
JACK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija JACK vēsturiski zemākā cena?
JACK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JACK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JACK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JACK šogad kāps augstāk?
JACK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JACK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

