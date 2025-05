Kas ir IVY (IVY)?

IVY is a meme cryptocurrency built on the Hedera Hashgraph network. It leverages the fast, secure, and scalable features of Hedera's consensus algorithm to provide a fun and community-driven token. IVY aims to engage users with its lighthearted and playful nature while offering low transaction costs and rapid processing times, characteristic of the Hedera ecosystem. IVY, as a meme cryptocurrency on the Hedera Hashgraph network, primarily serves as a form of entertainment and community engagement within the cryptocurrency ecosystem. Being a token based on meme culture, its purpose is not necessarily tied to serious financial applications but to foster interaction and participation among its user base.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!