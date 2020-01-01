ivault (IVT) tokenomika
ivault (IVT) informācija
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.
Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.
Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
ivault (IVT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ivault (IVT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ivault (IVT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ivault (IVT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IVT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IVT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IVT tokenomiku, uzzini IVT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.