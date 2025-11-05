BiržaDEX+
Reāllaika Islamic Coin cena šodien ir 0.01750137 USD. Seko līdzi reāllaika ISLM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ISLM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ISLM

ISLM Cenas informācija

Kas ir ISLM

ISLM Tehniskais dokuments

ISLM Oficiālā tīmekļa vietne

ISLM Tokenomika

ISLM Cenas prognoze

Islamic Coin logotips

Islamic Coin Cena (ISLM)

Nav sarakstā

1 ISLM uz USD reāllaika cena:

$0.01748987
$0.01748987
+4.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Islamic Coin (ISLM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:00 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01665401
$ 0.01665401
24h zemākā
$ 0.01807202
$ 0.01807202
24h augstākā

$ 0.01665401
$ 0.01665401

$ 0.01807202
$ 0.01807202

$ 0.303274
$ 0.303274

$ 0.01665401
$ 0.01665401

+0.30%

+4.95%

-1.96%

-1.96%

Islamic Coin (ISLM) reāllaika cena ir $0.01750137. Pēdējo 24 stundu laikā ISLM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01665401 līdz augstākajai $ 0.01807202, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ISLM visu laiku augstākā cena ir $ 0.303274, savukārt zemākā - $ 0.01665401.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ISLM ir mainījies par +0.30% pēdējā stundā, par +4.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Islamic Coin (ISLM) tirgus informācija

$ 38.74M
$ 38.74M

--
--

$ 354.27M
$ 354.27M

2.21B
2.21B

20,242,431,370.76039
20,242,431,370.76039

Pašreizējais Islamic Coin tirgus maksimums ir $ 38.74M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ISLM apjoms apgrozībā ir 2.21B ar kopējo apjomu 20242431370.76039. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 354.27M.

Islamic Coin (ISLM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Islamic Coin uz USD bija $ +0.00082601.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Islamic Coin uz USD bija $ -0.0015008317.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Islamic Coin uz USD bija $ -0.0022411379.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Islamic Coin uz USD bija $ -0.006338899637424003.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00082601+4.95%
30 dienas$ -0.0015008317-8.57%
60 dienas$ -0.0022411379-12.80%
90 dienas$ -0.006338899637424003-26.58%

Kas ir Islamic Coin (ISLM)?

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Islamic Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Islamic Coin (ISLM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Islamic Coin (ISLM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Islamic Coin prognozes.

Apskati Islamic Coin cenas prognozi!

ISLM uz vietējām valūtām

Islamic Coin (ISLM) tokenomika

Islamic Coin (ISLM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ISLM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Islamic Coin (ISLM)

Kāda ir Islamic Coin (ISLM) vērtība šodien?
Reāllaika ISLM cena USD ir 0.01750137 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ISLM uz USD cena?
Pašreizējā ISLM uz USD cena ir $ 0.01750137. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Islamic Coin tirgus maksimums?
ISLM tirgus maksimums ir $ 38.74M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ISLM apjoms apgrozībā?
ISLM apjoms apgrozībā ir 2.21B USD.
Kāda bija ISLM vēsturiski augstākā cena?
ISLM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.303274 USD apmērā.
Kāda bija ISLM vēsturiski zemākā cena?
ISLM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01665401 USD.
Kāds ir ISLM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ISLM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ISLM šogad kāps augstāk?
ISLM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ISLM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,433.97

$3,260.61

$154.10

$1.0003

$2.2158

$101,433.97

$3,260.61

$2.2158

$154.10

$0.16308

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.7222

$0.15596

$0.0000000000000000000000000348

$0.05932

$0.0000636

