Isaac X (ISAACX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Isaac X (ISAACX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Isaac X (ISAACX) informācija

Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents.

Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles.

Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.

https://www.isaacx.ai

Isaac X (ISAACX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Isaac X (ISAACX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 153.17K
Kopējais apjoms:
$ 999.95M
Apjoms apgrozībā:
$ 732.26M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 209.16K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00437711
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00020918
Isaac X (ISAACX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Isaac X (ISAACX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ISAACX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ISAACX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ISAACX tokenomiku, uzzini ISAACX tokena reāllaika cenu!

ISAACX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ISAACX? Mūsu ISAACX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.