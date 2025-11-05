BiržaDEX+
Reāllaika IPPY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika IPPY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IPPY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IPPY

IPPY Cenas informācija

Kas ir IPPY

IPPY Oficiālā tīmekļa vietne

IPPY Tokenomika

IPPY Cenas prognoze

IPPY Cena (IPPY)

Nav sarakstā

1 IPPY uz USD reāllaika cena:

$0.00032439
$0.00032439$0.00032439
-15.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
IPPY (IPPY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:08:46 (UTC+8)

IPPY (IPPY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00602956
$ 0.00602956$ 0.00602956

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-15.82%

-55.43%

-55.43%

IPPY (IPPY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā IPPY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IPPY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00602956, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IPPY ir mainījies par +0.43% pēdējā stundā, par -15.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -55.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

IPPY (IPPY) tirgus informācija

$ 318.55K
$ 318.55K$ 318.55K

--
----

$ 318.55K
$ 318.55K$ 318.55K

991.72M
991.72M 991.72M

991,719,815.4952872
991,719,815.4952872 991,719,815.4952872

Pašreizējais IPPY tirgus maksimums ir $ 318.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IPPY apjoms apgrozībā ir 991.72M ar kopējo apjomu 991719815.4952872. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 318.55K.

IPPY (IPPY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas IPPY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas IPPY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas IPPY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas IPPY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-15.82%
30 dienas$ 0-78.79%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir IPPY (IPPY)?

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

IPPY (IPPY) resurss

Oficiālā interneta vietne

IPPY cenas prognoze (USD)

Kāda būs IPPY (IPPY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu IPPY (IPPY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa IPPY prognozes.

Apskati IPPY cenas prognozi!

IPPY uz vietējām valūtām

IPPY (IPPY) tokenomika

IPPY (IPPY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IPPY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par IPPY (IPPY)

Kāda ir IPPY (IPPY) vērtība šodien?
Reāllaika IPPY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IPPY uz USD cena?
Pašreizējā IPPY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir IPPY tirgus maksimums?
IPPY tirgus maksimums ir $ 318.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IPPY apjoms apgrozībā?
IPPY apjoms apgrozībā ir 991.72M USD.
Kāda bija IPPY vēsturiski augstākā cena?
IPPY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00602956 USD apmērā.
Kāda bija IPPY vēsturiski zemākā cena?
IPPY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir IPPY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IPPY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IPPY šogad kāps augstāk?
IPPY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IPPY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:08:46 (UTC+8)

IPPY (IPPY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

