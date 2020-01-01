Ionic Protocol (ION) tokenomika

Ionic Protocol (ION) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ionic Protocol (ION), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Ionic Protocol (ION) informācija

Governance Token

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ionic.money
Tehniskais dokuments:
https://docs.ionic.money

Ionic Protocol (ION) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ionic Protocol (ION) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 104.78K
$ 104.78K$ 104.78K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 301.58M
$ 301.58M$ 301.58M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 347.43K
$ 347.43K$ 347.43K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.069396
$ 0.069396$ 0.069396
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00034743
$ 0.00034743$ 0.00034743

Ionic Protocol (ION) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ionic Protocol (ION) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ION tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ION tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ION tokenomiku, uzzini ION tokena reāllaika cenu!

ION cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ION? Mūsu ION cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.