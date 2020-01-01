INVIFY AI (INVIFY) tokenomika

INVIFY AI (INVIFY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par INVIFY AI (INVIFY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

INVIFY AI (INVIFY) informācija

Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis.

Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th.

Registered company in UK INVIFY AI LIMITED

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://invify.ai
Tehniskais dokuments:
https://invify.ai/whitepaper.html

INVIFY AI (INVIFY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos INVIFY AI (INVIFY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.12K
$ 5.12K
Kopējais apjoms:
$ 999.37M
$ 999.37M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.37M
$ 999.37M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.12K
$ 5.12K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

INVIFY AI (INVIFY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

INVIFY AI (INVIFY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais INVIFY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu INVIFY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti INVIFY tokenomiku, uzzini INVIFY tokena reāllaika cenu!

INVIFY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas INVIFY? Mūsu INVIFY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

