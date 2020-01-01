International Klein Blue (IKB) tokenomika

International Klein Blue (IKB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par International Klein Blue (IKB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
International Klein Blue (IKB) informācija

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ikb-token.co/

International Klein Blue (IKB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos International Klein Blue (IKB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 229.92K
Kopējais apjoms:
$ 824.63M
Apjoms apgrozībā:
$ 824.63M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 229.92K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0003445
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002124
Pašreizējā cena:
$ 0.00027883
International Klein Blue (IKB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

International Klein Blue (IKB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IKB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IKB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IKB tokenomiku, uzzini IKB tokena reāllaika cenu!

IKB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IKB? Mūsu IKB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.