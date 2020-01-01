Inter Stable Token (IST) tokenomika

Inter Stable Token (IST) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Inter Stable Token (IST), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Inter Stable Token (IST) informācija

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://inter.trade/
Tehniskais dokuments:
https://docs.inter.trade/

Inter Stable Token (IST) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Inter Stable Token (IST) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
Kopējais apjoms:
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

Inter Stable Token (IST) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Inter Stable Token (IST) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IST tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IST tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IST tokenomiku, uzzini IST tokena reāllaika cenu!

IST cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IST? Mūsu IST cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.