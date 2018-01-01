Instadapp ETH v2 (IETH V2) tokenomika
Instadapp ETH v2 (IETH V2) informācija
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks.
What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies.
History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform.
What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction
What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
Instadapp ETH v2 (IETH V2) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Instadapp ETH v2 (IETH V2) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Instadapp ETH v2 (IETH V2) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Instadapp ETH v2 (IETH V2) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IETH V2 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IETH V2 tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IETH V2 tokenomiku, uzzini IETH V2 tokena reāllaika cenu!
IETH V2 cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IETH V2? Mūsu IETH V2 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.