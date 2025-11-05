BiržaDEX+
Reāllaika Innovosens cena šodien ir 0.00021563 USD. Seko līdzi reāllaika ISENS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ISENS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ISENS

ISENS Cenas informācija

Kas ir ISENS

ISENS Oficiālā tīmekļa vietne

ISENS Tokenomika

ISENS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Innovosens logotips

Innovosens Cena (ISENS)

Nav sarakstā

1 ISENS uz USD reāllaika cena:

$0.0002201
$0.0002201$0.0002201
-2.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Innovosens (ISENS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:08:11 (UTC+8)

Innovosens (ISENS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00019061
$ 0.00019061$ 0.00019061
24h zemākā
$ 0.00026426
$ 0.00026426$ 0.00026426
24h augstākā

$ 0.00019061
$ 0.00019061$ 0.00019061

$ 0.00026426
$ 0.00026426$ 0.00026426

$ 0.00147605
$ 0.00147605$ 0.00147605

$ 0.00005162
$ 0.00005162$ 0.00005162

+0.76%

-4.48%

-3.00%

-3.00%

Innovosens (ISENS) reāllaika cena ir $0.00021563. Pēdējo 24 stundu laikā ISENS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00019061 līdz augstākajai $ 0.00026426, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ISENS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00147605, savukārt zemākā - $ 0.00005162.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ISENS ir mainījies par +0.76% pēdējā stundā, par -4.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Innovosens (ISENS) tirgus informācija

$ 213.57K
$ 213.57K$ 213.57K

--
----

$ 213.57K
$ 213.57K$ 213.57K

990.43M
990.43M 990.43M

990,427,525.0850182
990,427,525.0850182 990,427,525.0850182

Pašreizējais Innovosens tirgus maksimums ir $ 213.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ISENS apjoms apgrozībā ir 990.43M ar kopējo apjomu 990427525.0850182. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 213.57K.

Innovosens (ISENS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Innovosens uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Innovosens uz USD bija $ +0.0000126795.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Innovosens uz USD bija $ -0.0001036782.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Innovosens uz USD bija $ +0.00012331450041035731.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.48%
30 dienas$ +0.0000126795+5.88%
60 dienas$ -0.0001036782-48.08%
90 dienas$ +0.00012331450041035731+133.58%

Kas ir Innovosens (ISENS)?

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Innovosens (ISENS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Innovosens cenas prognoze (USD)

Kāda būs Innovosens (ISENS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Innovosens (ISENS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Innovosens prognozes.

Apskati Innovosens cenas prognozi!

ISENS uz vietējām valūtām

Innovosens (ISENS) tokenomika

Innovosens (ISENS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ISENS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Innovosens (ISENS)

Kāda ir Innovosens (ISENS) vērtība šodien?
Reāllaika ISENS cena USD ir 0.00021563 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ISENS uz USD cena?
Pašreizējā ISENS uz USD cena ir $ 0.00021563. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Innovosens tirgus maksimums?
ISENS tirgus maksimums ir $ 213.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ISENS apjoms apgrozībā?
ISENS apjoms apgrozībā ir 990.43M USD.
Kāda bija ISENS vēsturiski augstākā cena?
ISENS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00147605 USD apmērā.
Kāda bija ISENS vēsturiski zemākā cena?
ISENS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005162 USD.
Kāds ir ISENS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ISENS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ISENS šogad kāps augstāk?
ISENS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ISENS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:08:11 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

