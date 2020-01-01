Infinity PAD (IPAD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Infinity PAD (IPAD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Infinity PAD (IPAD) informācija

Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools.

Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://infinitypad.com/

Infinity PAD (IPAD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Infinity PAD (IPAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 338.17K
$ 338.17K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 338.17K
$ 338.17K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01029255
$ 0.01029255
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00033816
$ 0.00033816

Infinity PAD (IPAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Infinity PAD (IPAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IPAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IPAD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IPAD tokenomiku, uzzini IPAD tokena reāllaika cenu!

IPAD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IPAD? Mūsu IPAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.