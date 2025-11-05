BiržaDEX+
Reāllaika Infinite Trading Protocol cena šodien ir 0.01916895 USD. Seko līdzi reāllaika ITP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ITP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ITP

ITP Cenas informācija

Kas ir ITP

ITP Tehniskais dokuments

ITP Oficiālā tīmekļa vietne

ITP Tokenomika

ITP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Infinite Trading Protocol logotips

Infinite Trading Protocol Cena (ITP)

Nav sarakstā

1 ITP uz USD reāllaika cena:

$0.0192484
$0.0192484$0.0192484
-0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:07:47 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01844644
$ 0.01844644$ 0.01844644
24h zemākā
$ 0.02020494
$ 0.02020494$ 0.02020494
24h augstākā

$ 0.01844644
$ 0.01844644$ 0.01844644

$ 0.02020494
$ 0.02020494$ 0.02020494

$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365

-0.25%

-1.07%

-6.44%

-6.44%

Infinite Trading Protocol (ITP) reāllaika cena ir $0.01916895. Pēdējo 24 stundu laikā ITP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01844644 līdz augstākajai $ 0.02020494, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ITP visu laiku augstākā cena ir $ 0.02969891, savukārt zemākā - $ 0.01241365.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ITP ir mainījies par -0.25% pēdējā stundā, par -1.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) tirgus informācija

$ 90.42K
$ 90.42K$ 90.42K

--
----

$ 12.66M
$ 12.66M$ 12.66M

4.72M
4.72M 4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Pašreizējais Infinite Trading Protocol tirgus maksimums ir $ 90.42K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ITP apjoms apgrozībā ir 4.72M ar kopējo apjomu 660146957.2169611. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.66M.

Infinite Trading Protocol (ITP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Infinite Trading Protocol uz USD bija $ -0.0002080819653533.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Infinite Trading Protocol uz USD bija $ -0.0050472803.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Infinite Trading Protocol uz USD bija $ -0.0048084065.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Infinite Trading Protocol uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0002080819653533-1.07%
30 dienas$ -0.0050472803-26.33%
60 dienas$ -0.0048084065-25.08%
90 dienas$ 0--

Kas ir Infinite Trading Protocol (ITP)?

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Infinite Trading Protocol (ITP) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Infinite Trading Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Infinite Trading Protocol (ITP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Infinite Trading Protocol (ITP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Infinite Trading Protocol prognozes.

Apskati Infinite Trading Protocol cenas prognozi!

ITP uz vietējām valūtām

Infinite Trading Protocol (ITP) tokenomika

Infinite Trading Protocol (ITP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ITP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Infinite Trading Protocol (ITP)

Kāda ir Infinite Trading Protocol (ITP) vērtība šodien?
Reāllaika ITP cena USD ir 0.01916895 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ITP uz USD cena?
Pašreizējā ITP uz USD cena ir $ 0.01916895. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Infinite Trading Protocol tirgus maksimums?
ITP tirgus maksimums ir $ 90.42K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ITP apjoms apgrozībā?
ITP apjoms apgrozībā ir 4.72M USD.
Kāda bija ITP vēsturiski augstākā cena?
ITP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02969891 USD apmērā.
Kāda bija ITP vēsturiski zemākā cena?
ITP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01241365 USD.
Kāds ir ITP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ITP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ITP šogad kāps augstāk?
ITP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ITP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:07:47 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

