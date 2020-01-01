Infinite BTC Reward (IBR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Infinite BTC Reward (IBR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Infinite BTC Reward (IBR) informācija

$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space.

The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Infinite BTC Reward (IBR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IBR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IBR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IBR tokenomiku, uzzini IBR tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.