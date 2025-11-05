BiržaDEX+
Reāllaika Infinitar Governance Token cena šodien ir 0.00137393 USD. Seko līdzi reāllaika IGT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IGT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IGT

IGT Cenas informācija

Kas ir IGT

IGT Oficiālā tīmekļa vietne

IGT Tokenomika

IGT Cenas prognoze

Infinitar Governance Token logotips

Infinitar Governance Token Cena (IGT)

Nav sarakstā

1 IGT uz USD reāllaika cena:

$0.00137393
$0.00137393$0.00137393
-15.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Infinitar Governance Token (IGT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:37:44 (UTC+8)

Infinitar Governance Token (IGT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00116566
$ 0.00116566$ 0.00116566
24h zemākā
$ 0.00164376
$ 0.00164376$ 0.00164376
24h augstākā

$ 0.00116566
$ 0.00116566$ 0.00116566

$ 0.00164376
$ 0.00164376$ 0.00164376

$ 0.680328
$ 0.680328$ 0.680328

$ 0.00116566
$ 0.00116566$ 0.00116566

-0.01%

-15.87%

-54.58%

-54.58%

Infinitar Governance Token (IGT) reāllaika cena ir $0.00137393. Pēdējo 24 stundu laikā IGT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00116566 līdz augstākajai $ 0.00164376, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IGT visu laiku augstākā cena ir $ 0.680328, savukārt zemākā - $ 0.00116566.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IGT ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -15.87% pēdējo 24 stundu laikā un par -54.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) tirgus informācija

$ 643.73K
$ 643.73K$ 643.73K

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

468.53M
468.53M 468.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Infinitar Governance Token tirgus maksimums ir $ 643.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IGT apjoms apgrozībā ir 468.53M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.37M.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Infinitar Governance Token uz USD bija $ -0.000259345072601397.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Infinitar Governance Token uz USD bija $ -0.0012197471.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Infinitar Governance Token uz USD bija $ -0.0013323220.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Infinitar Governance Token uz USD bija $ -0.12563143169106064.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000259345072601397-15.87%
30 dienas$ -0.0012197471-88.77%
60 dienas$ -0.0013323220-96.97%
90 dienas$ -0.12563143169106064-98.91%

Kas ir Infinitar Governance Token (IGT)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Infinitar Governance Token (IGT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Infinitar Governance Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Infinitar Governance Token (IGT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Infinitar Governance Token (IGT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Infinitar Governance Token prognozes.

Apskati Infinitar Governance Token cenas prognozi!

IGT uz vietējām valūtām

Infinitar Governance Token (IGT) tokenomika

Infinitar Governance Token (IGT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IGT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Infinitar Governance Token (IGT)

Kāda ir Infinitar Governance Token (IGT) vērtība šodien?
Reāllaika IGT cena USD ir 0.00137393 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IGT uz USD cena?
Pašreizējā IGT uz USD cena ir $ 0.00137393. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Infinitar Governance Token tirgus maksimums?
IGT tirgus maksimums ir $ 643.73K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IGT apjoms apgrozībā?
IGT apjoms apgrozībā ir 468.53M USD.
Kāda bija IGT vēsturiski augstākā cena?
IGT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.680328 USD apmērā.
Kāda bija IGT vēsturiski zemākā cena?
IGT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00116566 USD.
Kāds ir IGT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IGT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IGT šogad kāps augstāk?
IGT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IGT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:37:44 (UTC+8)

Infinitar Governance Token (IGT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

