Reāllaika InfiniFi USD cena šodien ir 0.999621 USD. Seko līdzi reāllaika IUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IUSD

IUSD Cenas informācija

Kas ir IUSD

IUSD Tehniskais dokuments

IUSD Tokenomika

IUSD Cenas prognoze

InfiniFi USD logotips

InfiniFi USD Cena (IUSD)

Nav sarakstā

1 IUSD uz USD reāllaika cena:

$0.999639
$0.999639$0.999639
0.00%1D
mexc
USD
InfiniFi USD (IUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
InfiniFi USD (IUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.999249
$ 0.999249$ 0.999249
24h zemākā
$ 0.999923
$ 0.999923$ 0.999923
24h augstākā

$ 0.999249
$ 0.999249$ 0.999249

$ 0.999923
$ 0.999923$ 0.999923

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.903172
$ 0.903172$ 0.903172

+0.01%

+0.01%

-0.01%

-0.01%

InfiniFi USD (IUSD) reāllaika cena ir $0.999621. Pēdējo 24 stundu laikā IUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.999249 līdz augstākajai $ 0.999923, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.11, savukārt zemākā - $ 0.903172.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IUSD ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

InfiniFi USD (IUSD) tirgus informācija

$ 166.92M
$ 166.92M$ 166.92M

--
----

$ 166.92M
$ 166.92M$ 166.92M

166.96M
166.96M 166.96M

166,963,815.539052
166,963,815.539052 166,963,815.539052

Pašreizējais InfiniFi USD tirgus maksimums ir $ 166.92M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IUSD apjoms apgrozībā ir 166.96M ar kopējo apjomu 166963815.539052. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 166.92M.

InfiniFi USD (IUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas InfiniFi USD uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas InfiniFi USD uz USD bija $ -0.0000332873.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas InfiniFi USD uz USD bija $ +0.0003491676.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas InfiniFi USD uz USD bija $ -0.0006346924248551.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.01%
30 dienas$ -0.0000332873-0.00%
60 dienas$ +0.0003491676+0.03%
90 dienas$ -0.0006346924248551-0.06%

Kas ir InfiniFi USD (IUSD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

InfiniFi USD (IUSD) resurss

Tehniskais dokuments

InfiniFi USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs InfiniFi USD (IUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu InfiniFi USD (IUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa InfiniFi USD prognozes.

Apskati InfiniFi USD cenas prognozi!

IUSD uz vietējām valūtām

InfiniFi USD (IUSD) tokenomika

InfiniFi USD (IUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par InfiniFi USD (IUSD)

Kāda ir InfiniFi USD (IUSD) vērtība šodien?
Reāllaika IUSD cena USD ir 0.999621 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IUSD uz USD cena?
Pašreizējā IUSD uz USD cena ir $ 0.999621. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir InfiniFi USD tirgus maksimums?
IUSD tirgus maksimums ir $ 166.92M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IUSD apjoms apgrozībā?
IUSD apjoms apgrozībā ir 166.96M USD.
Kāda bija IUSD vēsturiski augstākā cena?
IUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.11 USD apmērā.
Kāda bija IUSD vēsturiski zemākā cena?
IUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.903172 USD.
Kāds ir IUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IUSD šogad kāps augstāk?
IUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

