Reāllaika IncogniFi cena šodien ir 0.0154601 USD. Seko līdzi reāllaika INFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati INFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par INFI

INFI Cenas informācija

Kas ir INFI

INFI Tehniskais dokuments

INFI Oficiālā tīmekļa vietne

INFI Tokenomika

INFI Cenas prognoze

IncogniFi logotips

IncogniFi Cena (INFI)

Nav sarakstā

1 INFI uz USD reāllaika cena:

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
IncogniFi (INFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:48 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

IncogniFi (INFI) reāllaika cena ir $0.0154601. Pēdējo 24 stundu laikā INFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. INFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.04518864, savukārt zemākā - $ 0.01540281.

Īstermiņa veiktspējas ziņā INFI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

IncogniFi (INFI) tirgus informācija

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Pašreizējais IncogniFi tirgus maksimums ir $ 13.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. INFI apjoms apgrozībā ir 900.00K ar kopējo apjomu 1000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.46K.

IncogniFi (INFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas IncogniFi uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas IncogniFi uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas IncogniFi uz USD bija $ -0.0003681080.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas IncogniFi uz USD bija $ -0.01108208824477561.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ -0.0003681080-2.38%
90 dienas$ -0.01108208824477561-41.75%

Kas ir IncogniFi (INFI)?

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

IncogniFi cenas prognoze (USD)

Kāda būs IncogniFi (INFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu IncogniFi (INFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa IncogniFi prognozes.

Apskati IncogniFi cenas prognozi!

INFI uz vietējām valūtām

IncogniFi (INFI) tokenomika

IncogniFi (INFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par INFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par IncogniFi (INFI)

Kāda ir IncogniFi (INFI) vērtība šodien?
Reāllaika INFI cena USD ir 0.0154601 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā INFI uz USD cena?
Pašreizējā INFI uz USD cena ir $ 0.0154601. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir IncogniFi tirgus maksimums?
INFI tirgus maksimums ir $ 13.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir INFI apjoms apgrozībā?
INFI apjoms apgrozībā ir 900.00K USD.
Kāda bija INFI vēsturiski augstākā cena?
INFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04518864 USD apmērā.
Kāda bija INFI vēsturiski zemākā cena?
INFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01540281 USD.
Kāds ir INFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu INFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai INFI šogad kāps augstāk?
INFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati INFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:48 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

