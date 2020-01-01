IMPT (IMPT) tokenomika

IMPT (IMPT) informācija

IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.impt.io

IMPT (IMPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos IMPT (IMPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M
Kopējais apjoms:
$ 1.65B
$ 1.65B$ 1.65B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02042864
$ 0.02042864$ 0.02042864
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00150302
$ 0.00150302$ 0.00150302
Pašreizējā cena:
$ 0.00493499
$ 0.00493499$ 0.00493499

IMPT (IMPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

IMPT (IMPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IMPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IMPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IMPT tokenomiku, uzzini IMPT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.