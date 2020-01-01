Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomika

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Impossible Finance Launchpad (IDIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) informācija

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap.

The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://impossible.finance/

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 748.39M
$ 748.39M$ 748.39M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.22M
$ 20.22M$ 20.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.51
$ 3.51$ 3.51
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0088129
$ 0.0088129$ 0.0088129
Pašreizējā cena:
$ 0.02015024
$ 0.02015024$ 0.02015024

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IDIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IDIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IDIA tokenomiku, uzzini IDIA tokena reāllaika cenu!

IDIA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IDIA? Mūsu IDIA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.