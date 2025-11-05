BiržaDEX+
Reāllaika iLuminary Token cena šodien ir 0.01267981 USD. Seko līdzi reāllaika ILMT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ILMT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ILMT

ILMT Cenas informācija

Kas ir ILMT

ILMT Tehniskais dokuments

ILMT Oficiālā tīmekļa vietne

ILMT Tokenomika

ILMT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

iLuminary Token logotips

iLuminary Token Cena (ILMT)

Nav sarakstā

1 ILMT uz USD reāllaika cena:

$0.01267981
-3.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
iLuminary Token (ILMT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:06:51 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01258402
24h zemākā
$ 0.0131769
24h augstākā

$ 0.01258402
$ 0.0131769
$ 0.03000248
$ 0.00183544
-0.00%

-3.77%

-13.12%

-13.12%

iLuminary Token (ILMT) reāllaika cena ir $0.01267981. Pēdējo 24 stundu laikā ILMT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01258402 līdz augstākajai $ 0.0131769, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ILMT visu laiku augstākā cena ir $ 0.03000248, savukārt zemākā - $ 0.00183544.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ILMT ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -3.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

iLuminary Token (ILMT) tirgus informācija

$ 202.32K
--
$ 1.77M
15.96M
139,389,969.730026
Pašreizējais iLuminary Token tirgus maksimums ir $ 202.32K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ILMT apjoms apgrozībā ir 15.96M ar kopējo apjomu 139389969.730026. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.77M.

iLuminary Token (ILMT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas iLuminary Token uz USD bija $ -0.00049708319562462.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas iLuminary Token uz USD bija $ +0.0069545004.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas iLuminary Token uz USD bija $ +0.0305752810.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas iLuminary Token uz USD bija $ +0.004662844360477743.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00049708319562462-3.77%
30 dienas$ +0.0069545004+54.85%
60 dienas$ +0.0305752810+241.13%
90 dienas$ +0.004662844360477743+58.16%

Kas ir iLuminary Token (ILMT)?

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

iLuminary Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs iLuminary Token (ILMT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu iLuminary Token (ILMT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa iLuminary Token prognozes.

Apskati iLuminary Token cenas prognozi!

ILMT uz vietējām valūtām

iLuminary Token (ILMT) tokenomika

iLuminary Token (ILMT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ILMT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par iLuminary Token (ILMT)

Kāda ir iLuminary Token (ILMT) vērtība šodien?
Reāllaika ILMT cena USD ir 0.01267981 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ILMT uz USD cena?
Pašreizējā ILMT uz USD cena ir $ 0.01267981. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir iLuminary Token tirgus maksimums?
ILMT tirgus maksimums ir $ 202.32K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ILMT apjoms apgrozībā?
ILMT apjoms apgrozībā ir 15.96M USD.
Kāda bija ILMT vēsturiski augstākā cena?
ILMT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03000248 USD apmērā.
Kāda bija ILMT vēsturiski zemākā cena?
ILMT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00183544 USD.
Kāds ir ILMT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ILMT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ILMT šogad kāps augstāk?
ILMT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ILMT cenas prognozi dziļākai analīzei.
iLuminary Token (ILMT) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

