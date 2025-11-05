BiržaDEX+
Reāllaika Illusion of Trader cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RETARD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RETARD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RETARD

RETARD Cenas informācija

Kas ir RETARD

RETARD Oficiālā tīmekļa vietne

RETARD Tokenomika

RETARD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Illusion of Trader logotips

Illusion of Trader Cena (RETARD)

Nav sarakstā

1 RETARD uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Illusion of Trader (RETARD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:40 (UTC+8)

Illusion of Trader (RETARD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.70%

-22.28%

-22.28%

Illusion of Trader (RETARD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RETARD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RETARD visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RETARD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -6.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Illusion of Trader (RETARD) tirgus informācija

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

998.15M
998.15M 998.15M

998,146,735.401542
998,146,735.401542 998,146,735.401542

Pašreizējais Illusion of Trader tirgus maksimums ir $ 5.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RETARD apjoms apgrozībā ir 998.15M ar kopējo apjomu 998146735.401542. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.14K.

Illusion of Trader (RETARD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Illusion of Trader uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Illusion of Trader uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Illusion of Trader uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Illusion of Trader uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.70%
30 dienas$ 0-32.72%
60 dienas$ 0-29.97%
90 dienas$ 0--

Kas ir Illusion of Trader (RETARD)?

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Illusion of Trader (RETARD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Illusion of Trader cenas prognoze (USD)

Kāda būs Illusion of Trader (RETARD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Illusion of Trader (RETARD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Illusion of Trader prognozes.

Apskati Illusion of Trader cenas prognozi!

RETARD uz vietējām valūtām

Illusion of Trader (RETARD) tokenomika

Illusion of Trader (RETARD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RETARD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Illusion of Trader (RETARD)

Kāda ir Illusion of Trader (RETARD) vērtība šodien?
Reāllaika RETARD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RETARD uz USD cena?
Pašreizējā RETARD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Illusion of Trader tirgus maksimums?
RETARD tirgus maksimums ir $ 5.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RETARD apjoms apgrozībā?
RETARD apjoms apgrozībā ir 998.15M USD.
Kāda bija RETARD vēsturiski augstākā cena?
RETARD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RETARD vēsturiski zemākā cena?
RETARD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RETARD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RETARD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RETARD šogad kāps augstāk?
RETARD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RETARD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:40 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

