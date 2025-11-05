BiržaDEX+
Reāllaika Ikon cena šodien ir 0.00026785 USD. Seko līdzi reāllaika IKON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IKON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ikon cena šodien ir 0.00026785 USD. Seko līdzi reāllaika IKON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IKON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IKON

IKON Cenas informācija

Kas ir IKON

IKON Oficiālā tīmekļa vietne

IKON Tokenomika

IKON Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ikon logotips

Ikon Cena (IKON)

Nav sarakstā

1 IKON uz USD reāllaika cena:

$0.00026785
+5.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Ikon (IKON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:06:44 (UTC+8)

Ikon (IKON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00022161
24h zemākā
$ 0.00026802
24h augstākā

$ 0.00022161
$ 0.00026802
$ 0.00098897
$ 0.00009409
+1.74%

+5.25%

-54.77%

-54.77%

Ikon (IKON) reāllaika cena ir $0.00026785. Pēdējo 24 stundu laikā IKON tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00022161 līdz augstākajai $ 0.00026802, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IKON visu laiku augstākā cena ir $ 0.00098897, savukārt zemākā - $ 0.00009409.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IKON ir mainījies par +1.74% pēdējā stundā, par +5.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -54.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ikon (IKON) tirgus informācija

$ 267.82K
--
$ 267.82K
999.90M
999,899,051.7972349
Pašreizējais Ikon tirgus maksimums ir $ 267.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IKON apjoms apgrozībā ir 999.90M ar kopējo apjomu 999899051.7972349. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 267.82K.

Ikon (IKON) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ikon uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ikon uz USD bija $ +0.0000004737.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ikon uz USD bija $ -0.0001345077.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ikon uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+5.25%
30 dienas$ +0.0000004737+0.18%
60 dienas$ -0.0001345077-50.21%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ikon (IKON)?

Ikonshop is building the next frontier of eCommerce powered by crypto. Our platform enables merchants to sell physical and digital products directly to global buyers with seamless cryptocurrency payments, reducing reliance on traditional payment systems. y leveraging Solana’s speed and low fees, we provide fast, secure, and borderless transactions. The $IKON token powers the ecosystem, rewarding users for referrals, purchases, and engagement while giving merchants tools to grow their businesses. Our mission is to return ownership and transparency to online commerce, where buyers and sellers can transact freely without intermediaries.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ikon (IKON) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ikon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ikon (IKON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ikon (IKON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ikon prognozes.

Apskati Ikon cenas prognozi!

IKON uz vietējām valūtām

Ikon (IKON) tokenomika

Ikon (IKON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IKON tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ikon (IKON)

Kāda ir Ikon (IKON) vērtība šodien?
Reāllaika IKON cena USD ir 0.00026785 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IKON uz USD cena?
Pašreizējā IKON uz USD cena ir $ 0.00026785. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ikon tirgus maksimums?
IKON tirgus maksimums ir $ 267.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IKON apjoms apgrozībā?
IKON apjoms apgrozībā ir 999.90M USD.
Kāda bija IKON vēsturiski augstākā cena?
IKON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00098897 USD apmērā.
Kāda bija IKON vēsturiski zemākā cena?
IKON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00009409 USD.
Kāds ir IKON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IKON tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IKON šogad kāps augstāk?
IKON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IKON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Ikon (IKON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

