It's a new meta, but it's a good meta!
Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose.
Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living.
If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.
Ikigai (IKIGAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ikigai (IKIGAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ikigai (IKIGAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ikigai (IKIGAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IKIGAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IKIGAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IKIGAI tokenomiku, uzzini IKIGAI tokena reāllaika cenu!
