IguVerse IGU (IGU) tokenomika
IguVerse IGU (IGU) informācija
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app.
In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway!
It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
IguVerse IGU (IGU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos IguVerse IGU (IGU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
IguVerse IGU (IGU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
IguVerse IGU (IGU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IGU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IGU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IGU tokenomiku, uzzini IGU tokena reāllaika cenu!
IGU cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IGU? Mūsu IGU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.