Reāllaika Iggy The Iguana cena šodien ir 0.00010946 USD. Seko līdzi reāllaika IGGY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IGGY cenas tendenci MEXC.

Iggy The Iguana Cena (IGGY)

Nav sarakstā

1 IGGY uz USD reāllaika cena:

$0.00010902
$0.00010902$0.00010902
-8.20%1D
mexc
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Tiešsaistes cenu diagramma
Iggy The Iguana (IGGY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00010492
$ 0.00010492$ 0.00010492
24h zemākā
$ 0.00012062
$ 0.00012062$ 0.00012062
24h augstākā

$ 0.00010492
$ 0.00010492$ 0.00010492

$ 0.00012062
$ 0.00012062$ 0.00012062

$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577

$ 0.00010492
$ 0.00010492$ 0.00010492

+1.81%

-7.98%

-20.51%

-20.51%

Iggy The Iguana (IGGY) reāllaika cena ir $0.00010946. Pēdējo 24 stundu laikā IGGY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00010492 līdz augstākajai $ 0.00012062, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IGGY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00110577, savukārt zemākā - $ 0.00010492.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IGGY ir mainījies par +1.81% pēdējā stundā, par -7.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) tirgus informācija

$ 109.46K
$ 109.46K$ 109.46K

--
----

$ 109.46K
$ 109.46K$ 109.46K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Iggy The Iguana tirgus maksimums ir $ 109.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IGGY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 109.46K.

Iggy The Iguana (IGGY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Iggy The Iguana uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Iggy The Iguana uz USD bija $ -0.0000819624.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Iggy The Iguana uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Iggy The Iguana uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.98%
30 dienas$ -0.0000819624-74.87%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Iggy The Iguana (IGGY)?

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Iggy The Iguana (IGGY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Iggy The Iguana cenas prognoze (USD)

Kāda būs Iggy The Iguana (IGGY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Iggy The Iguana (IGGY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Iggy The Iguana prognozes.

Apskati Iggy The Iguana cenas prognozi!

IGGY uz vietējām valūtām

Iggy The Iguana (IGGY) tokenomika

Iggy The Iguana (IGGY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IGGY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Iggy The Iguana (IGGY)

Kāda ir Iggy The Iguana (IGGY) vērtība šodien?
Reāllaika IGGY cena USD ir 0.00010946 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IGGY uz USD cena?
Pašreizējā IGGY uz USD cena ir $ 0.00010946. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Iggy The Iguana tirgus maksimums?
IGGY tirgus maksimums ir $ 109.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IGGY apjoms apgrozībā?
IGGY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija IGGY vēsturiski augstākā cena?
IGGY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00110577 USD apmērā.
Kāda bija IGGY vēsturiski zemākā cena?
IGGY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00010492 USD.
Kāds ir IGGY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IGGY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IGGY šogad kāps augstāk?
IGGY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IGGY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Iggy The Iguana (IGGY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

