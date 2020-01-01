IF Science (IFSCI) tokenomika
IF Science (IFSCI) informācija
IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification.
Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.
IF Science (IFSCI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos IF Science (IFSCI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
IF Science (IFSCI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
IF Science (IFSCI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IFSCI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IFSCI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IFSCI tokenomiku, uzzini IFSCI tokena reāllaika cenu!
IFSCI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IFSCI? Mūsu IFSCI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.