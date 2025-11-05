BiržaDEX+
Reāllaika Idle Network cena šodien ir 0.00733572 USD. Seko līdzi reāllaika IDLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IDLE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Idle Network cena šodien ir 0.00733572 USD. Seko līdzi reāllaika IDLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IDLE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IDLE

IDLE Cenas informācija

Kas ir IDLE

IDLE Oficiālā tīmekļa vietne

IDLE Tokenomika

IDLE Cenas prognoze

Idle Network logotips

Idle Network Cena (IDLE)

1 IDLE uz USD reāllaika cena:

$0.00733572
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Idle Network (IDLE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:06:29 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 1.74
$ 0.00144241
-31.48%

-31.48%

Idle Network (IDLE) reāllaika cena ir $0.00733572. Pēdējo 24 stundu laikā IDLE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IDLE visu laiku augstākā cena ir $ 1.74, savukārt zemākā - $ 0.00144241.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IDLE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -31.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Idle Network (IDLE) tirgus informācija

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Idle Network tirgus maksimums ir $ 545.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IDLE apjoms apgrozībā ir 74.30M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 733.57K.

Idle Network (IDLE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Idle Network uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Idle Network uz USD bija $ -0.0026535089.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Idle Network uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Idle Network uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0026535089-36.17%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Idle Network (IDLE)?

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Idle Network (IDLE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Idle Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Idle Network (IDLE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Idle Network (IDLE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Idle Network prognozes.

Apskati Idle Network cenas prognozi!

IDLE uz vietējām valūtām

Idle Network (IDLE) tokenomika

Idle Network (IDLE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IDLE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Idle Network (IDLE)

Kāda ir Idle Network (IDLE) vērtība šodien?
Reāllaika IDLE cena USD ir 0.00733572 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IDLE uz USD cena?
Pašreizējā IDLE uz USD cena ir $ 0.00733572. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Idle Network tirgus maksimums?
IDLE tirgus maksimums ir $ 545.07K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IDLE apjoms apgrozībā?
IDLE apjoms apgrozībā ir 74.30M USD.
Kāda bija IDLE vēsturiski augstākā cena?
IDLE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.74 USD apmērā.
Kāda bija IDLE vēsturiski zemākā cena?
IDLE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00144241 USD.
Kāds ir IDLE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IDLE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IDLE šogad kāps augstāk?
IDLE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IDLE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

