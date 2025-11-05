BiržaDEX+
Reāllaika Ideaology cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika IDEA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IDEA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IDEA

IDEA Cenas informācija

Kas ir IDEA

IDEA Oficiālā tīmekļa vietne

IDEA Tokenomika

IDEA Cenas prognoze

Ideaology logotips

Ideaology Cena (IDEA)

Nav sarakstā

1 IDEA uz USD reāllaika cena:

--
----
+0.90%1D
USD
Ideaology (IDEA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:25 (UTC+8)

Ideaology (IDEA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.963831
$ 0.963831$ 0.963831

$ 0
$ 0$ 0

+5.30%

+0.90%

+11.67%

+11.67%

Ideaology (IDEA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā IDEA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IDEA visu laiku augstākā cena ir $ 0.963831, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IDEA ir mainījies par +5.30% pēdējā stundā, par +0.90% pēdējo 24 stundu laikā un par +11.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ideaology (IDEA) tirgus informācija

$ 14.08K
$ 14.08K$ 14.08K

--
----

$ 14.08K
$ 14.08K$ 14.08K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Pašreizējais Ideaology tirgus maksimums ir $ 14.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IDEA apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.08K.

Ideaology (IDEA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ideaology uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ideaology uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ideaology uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ideaology uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.90%
30 dienas$ 0-41.48%
60 dienas$ 0-31.69%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ideaology (IDEA)?

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

Ideaology (IDEA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ideaology cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ideaology (IDEA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ideaology (IDEA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ideaology prognozes.

Apskati Ideaology cenas prognozi!

IDEA uz vietējām valūtām

Ideaology (IDEA) tokenomika

Ideaology (IDEA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IDEA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ideaology (IDEA)

Kāda ir Ideaology (IDEA) vērtība šodien?
Reāllaika IDEA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IDEA uz USD cena?
Pašreizējā IDEA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ideaology tirgus maksimums?
IDEA tirgus maksimums ir $ 14.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IDEA apjoms apgrozībā?
IDEA apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija IDEA vēsturiski augstākā cena?
IDEA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.963831 USD apmērā.
Kāda bija IDEA vēsturiski zemākā cena?
IDEA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir IDEA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IDEA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IDEA šogad kāps augstāk?
IDEA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IDEA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:25 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

