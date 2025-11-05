BiržaDEX+
Reāllaika IdeaFoundry Subsidies Agent cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SUBS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUBS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUBS

SUBS Cenas informācija

Kas ir SUBS

SUBS Tehniskais dokuments

SUBS Oficiālā tīmekļa vietne

SUBS Tokenomika

SUBS Cenas prognoze

IdeaFoundry Subsidies Agent logotips

IdeaFoundry Subsidies Agent Cena (SUBS)

Nav sarakstā

1 SUBS uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:17 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.48%

-11.48%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SUBS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUBS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUBS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -11.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) tirgus informācija

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais IdeaFoundry Subsidies Agent tirgus maksimums ir $ 11.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUBS apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.18K.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas IdeaFoundry Subsidies Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas IdeaFoundry Subsidies Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas IdeaFoundry Subsidies Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas IdeaFoundry Subsidies Agent uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-10.32%
60 dienas$ 0-51.76%
90 dienas$ 0--

Kas ir IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)?

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

IdeaFoundry Subsidies Agent cenas prognoze (USD)

Kāda būs IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa IdeaFoundry Subsidies Agent prognozes.

Apskati IdeaFoundry Subsidies Agent cenas prognozi!

SUBS uz vietējām valūtām

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) tokenomika

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUBS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Kāda ir IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) vērtība šodien?
Reāllaika SUBS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUBS uz USD cena?
Pašreizējā SUBS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir IdeaFoundry Subsidies Agent tirgus maksimums?
SUBS tirgus maksimums ir $ 11.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUBS apjoms apgrozībā?
SUBS apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija SUBS vēsturiski augstākā cena?
SUBS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SUBS vēsturiski zemākā cena?
SUBS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SUBS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUBS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUBS šogad kāps augstāk?
SUBS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUBS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:17 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

