BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Icopax cena šodien ir 0.00390928 USD. Seko līdzi reāllaika $IPAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $IPAX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Icopax cena šodien ir 0.00390928 USD. Seko līdzi reāllaika $IPAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $IPAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $IPAX

$IPAX Cenas informācija

Kas ir $IPAX

$IPAX Tehniskais dokuments

$IPAX Oficiālā tīmekļa vietne

$IPAX Tokenomika

$IPAX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Icopax logotips

Icopax Cena ($IPAX)

Nav sarakstā

1 $IPAX uz USD reāllaika cena:

$0.00390928
$0.00390928$0.00390928
+0.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Icopax ($IPAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:37:12 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00315149
$ 0.00315149$ 0.00315149
24h zemākā
$ 0.00441448
$ 0.00441448$ 0.00441448
24h augstākā

$ 0.00315149
$ 0.00315149$ 0.00315149

$ 0.00441448
$ 0.00441448$ 0.00441448

$ 0.054483
$ 0.054483$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323$ 0.00196323

+5.64%

+0.75%

-20.13%

-20.13%

Icopax ($IPAX) reāllaika cena ir $0.00390928. Pēdējo 24 stundu laikā $IPAX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00315149 līdz augstākajai $ 0.00441448, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $IPAX visu laiku augstākā cena ir $ 0.054483, savukārt zemākā - $ 0.00196323.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $IPAX ir mainījies par +5.64% pēdējā stundā, par +0.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Icopax ($IPAX) tirgus informācija

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Pašreizējais Icopax tirgus maksimums ir $ 1.17M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $IPAX apjoms apgrozībā ir 300.00M ar kopējo apjomu 300000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.17M.

Icopax ($IPAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Icopax uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Icopax uz USD bija $ -0.0028390153.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Icopax uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Icopax uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.75%
30 dienas$ -0.0028390153-72.62%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Icopax ($IPAX)?

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Icopax cenas prognoze (USD)

Kāda būs Icopax ($IPAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Icopax ($IPAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Icopax prognozes.

Apskati Icopax cenas prognozi!

$IPAX uz vietējām valūtām

Icopax ($IPAX) tokenomika

Icopax ($IPAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $IPAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Icopax ($IPAX)

Kāda ir Icopax ($IPAX) vērtība šodien?
Reāllaika $IPAX cena USD ir 0.00390928 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $IPAX uz USD cena?
Pašreizējā $IPAX uz USD cena ir $ 0.00390928. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Icopax tirgus maksimums?
$IPAX tirgus maksimums ir $ 1.17M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $IPAX apjoms apgrozībā?
$IPAX apjoms apgrozībā ir 300.00M USD.
Kāda bija $IPAX vēsturiski augstākā cena?
$IPAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.054483 USD apmērā.
Kāda bija $IPAX vēsturiski zemākā cena?
$IPAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00196323 USD.
Kāds ir $IPAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $IPAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $IPAX šogad kāps augstāk?
$IPAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $IPAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:37:12 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,634.71
$101,634.71$101,634.71

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.14
$3,276.14$3,276.14

-6.58%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-2.76%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,634.71
$101,634.71$101,634.71

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.14
$3,276.14$3,276.14

-6.58%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-2.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16375
$0.16375$0.16375

-0.10%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6750
$3.6750$3.6750

+2,350.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15105
$0.15105$0.15105

+884.68%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05703
$0.05703$0.05703

+61.64%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%