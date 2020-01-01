Ice Open Network (ICE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ice Open Network (ICE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ice Open Network (ICE) informācija

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ice.io/
Tehniskais dokuments:
https://ice.io/whitepaper

Ice Open Network (ICE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ice Open Network (ICE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 34.15M
Kopējais apjoms:
$ 21.15B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.79B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 106.32M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01587896
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0027547
Pašreizējā cena:
$ 0.005023
Ice Open Network (ICE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ice Open Network (ICE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ICE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ICE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ICE tokenomiku, uzzini ICE tokena reāllaika cenu!

ICE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ICE? Mūsu ICE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

