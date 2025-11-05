BiržaDEX+
Reāllaika iAero Protocol LIQ cena šodien ir 0.098428 USD. Seko līdzi reāllaika LIQ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIQ

LIQ Cenas informācija

Kas ir LIQ

LIQ Tehniskais dokuments

LIQ Oficiālā tīmekļa vietne

LIQ Tokenomika

LIQ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

iAero Protocol LIQ logotips

iAero Protocol LIQ Cena (LIQ)

Nav sarakstā

1 LIQ uz USD reāllaika cena:

$0.098428
$0.098428
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:06:15 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.098385
$ 0.098385
24h zemākā
$ 0.098438
$ 0.098438
24h augstākā

$ 0.098385
$ 0.098385

$ 0.098438
$ 0.098438

$ 0.122092
$ 0.122092

$ 0.075217
$ 0.075217

--

+0.01%

-9.66%

-9.66%

iAero Protocol LIQ (LIQ) reāllaika cena ir $0.098428. Pēdējo 24 stundu laikā LIQ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.098385 līdz augstākajai $ 0.098438, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIQ visu laiku augstākā cena ir $ 0.122092, savukārt zemākā - $ 0.075217.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIQ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) tirgus informācija

$ 1.32M
$ 1.32M

--
----

$ 3.17M
$ 3.17M

13.36M
13.36M

32,215,956.27944442
32,215,956.27944442

Pašreizējais iAero Protocol LIQ tirgus maksimums ir $ 1.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LIQ apjoms apgrozībā ir 13.36M ar kopējo apjomu 32215956.27944442. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.17M.

iAero Protocol LIQ (LIQ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas iAero Protocol LIQ uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas iAero Protocol LIQ uz USD bija $ -0.0083214771.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas iAero Protocol LIQ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas iAero Protocol LIQ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.01%
30 dienas$ -0.0083214771-8.45%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir iAero Protocol LIQ (LIQ)?

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

iAero Protocol LIQ (LIQ) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

iAero Protocol LIQ cenas prognoze (USD)

Kāda būs iAero Protocol LIQ (LIQ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu iAero Protocol LIQ (LIQ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa iAero Protocol LIQ prognozes.

Apskati iAero Protocol LIQ cenas prognozi!

LIQ uz vietējām valūtām

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomika

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIQ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par iAero Protocol LIQ (LIQ)

Kāda ir iAero Protocol LIQ (LIQ) vērtība šodien?
Reāllaika LIQ cena USD ir 0.098428 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIQ uz USD cena?
Pašreizējā LIQ uz USD cena ir $ 0.098428. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir iAero Protocol LIQ tirgus maksimums?
LIQ tirgus maksimums ir $ 1.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIQ apjoms apgrozībā?
LIQ apjoms apgrozībā ir 13.36M USD.
Kāda bija LIQ vēsturiski augstākā cena?
LIQ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.122092 USD apmērā.
Kāda bija LIQ vēsturiski zemākā cena?
LIQ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.075217 USD.
Kāds ir LIQ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIQ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LIQ šogad kāps augstāk?
LIQ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIQ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:06:15 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

