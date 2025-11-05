BiržaDEX+
Reāllaika i know ball cena šodien ir 0.00001156 USD. Seko līdzi reāllaika BALL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BALL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BALL

BALL Cenas informācija

Kas ir BALL

BALL Oficiālā tīmekļa vietne

BALL Tokenomika

BALL Cenas prognoze

i know ball Cena (BALL)

1 BALL uz USD reāllaika cena:

--
----
-13.30%1D
USD
i know ball (BALL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:06:55 (UTC+8)

i know ball (BALL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001087
$ 0.00001087$ 0.00001087
24h zemākā
$ 0.00001334
$ 0.00001334$ 0.00001334
24h augstākā

$ 0.00001087
$ 0.00001087$ 0.00001087

$ 0.00001334
$ 0.00001334$ 0.00001334

$ 0.00020701
$ 0.00020701$ 0.00020701

$ 0.00001029
$ 0.00001029$ 0.00001029

+2.83%

-13.32%

-17.61%

-17.61%

i know ball (BALL) reāllaika cena ir $0.00001156. Pēdējo 24 stundu laikā BALL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001087 līdz augstākajai $ 0.00001334, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BALL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00020701, savukārt zemākā - $ 0.00001029.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BALL ir mainījies par +2.83% pēdējā stundā, par -13.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

i know ball (BALL) tirgus informācija

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

--
----

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

995.52M
995.52M 995.52M

995,523,324.817266
995,523,324.817266 995,523,324.817266

Pašreizējais i know ball tirgus maksimums ir $ 11.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BALL apjoms apgrozībā ir 995.52M ar kopējo apjomu 995523324.817266. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.51K.

i know ball (BALL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas i know ball uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas i know ball uz USD bija $ -0.0000032169.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas i know ball uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas i know ball uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.32%
30 dienas$ -0.0000032169-27.82%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir i know ball (BALL)?

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

i know ball (BALL) resurss

Oficiālā interneta vietne

i know ball cenas prognoze (USD)

Kāda būs i know ball (BALL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu i know ball (BALL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa i know ball prognozes.

Apskati i know ball cenas prognozi!

BALL uz vietējām valūtām

i know ball (BALL) tokenomika

i know ball (BALL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BALL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par i know ball (BALL)

Kāda ir i know ball (BALL) vērtība šodien?
Reāllaika BALL cena USD ir 0.00001156 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BALL uz USD cena?
Pašreizējā BALL uz USD cena ir $ 0.00001156. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir i know ball tirgus maksimums?
BALL tirgus maksimums ir $ 11.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BALL apjoms apgrozībā?
BALL apjoms apgrozībā ir 995.52M USD.
Kāda bija BALL vēsturiski augstākā cena?
BALL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00020701 USD apmērā.
Kāda bija BALL vēsturiski zemākā cena?
BALL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001029 USD.
Kāds ir BALL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BALL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BALL šogad kāps augstāk?
BALL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BALL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:06:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

