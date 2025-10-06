Reāllaika Hypha Staked AVAX cena šodien ir 34.32 USD. Seko līdzi reāllaika STAVAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STAVAX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hypha Staked AVAX cena šodien ir 34.32 USD. Seko līdzi reāllaika STAVAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STAVAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STAVAX

STAVAX Cenas informācija

STAVAX Oficiālā tīmekļa vietne

STAVAX Tokenomika

STAVAX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Hypha Staked AVAX logotips

Hypha Staked AVAX Cena (STAVAX)

Nav sarakstā

1 STAVAX uz USD reāllaika cena:

$34.31
$34.31$34.31
+0.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:36 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 33.88
$ 33.88$ 33.88
24h zemākā
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
24h augstākā

$ 33.88
$ 33.88$ 33.88

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-0.10%

+1.00%

+4.80%

+4.80%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) reāllaika cena ir $34.32. Pēdējo 24 stundu laikā STAVAX tika tirgots robežās no zemākās $ 33.88 līdz augstākajai $ 35.29, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STAVAX visu laiku augstākā cena ir $ 67.01, savukārt zemākā - $ 16.44.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STAVAX ir mainījies par -0.10% pēdējā stundā, par +1.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +4.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tirgus informācija

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

--
----

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

858.83K
858.83K 858.83K

858,829.6475157287
858,829.6475157287 858,829.6475157287

Pašreizējais Hypha Staked AVAX tirgus maksimums ir $ 29.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STAVAX apjoms apgrozībā ir 858.83K ar kopējo apjomu 858829.6475157287. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.47M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hypha Staked AVAX uz USD bija $ +0.338303.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hypha Staked AVAX uz USD bija $ +8.4726195840.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hypha Staked AVAX uz USD bija $ +12.6158638320.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hypha Staked AVAX uz USD bija $ +14.161588587026717.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.338303+1.00%
30 dienas$ +8.4726195840+24.69%
60 dienas$ +12.6158638320+36.76%
90 dienas$ +14.161588587026717+70.25%

Kas ir Hypha Staked AVAX (STAVAX)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hypha Staked AVAX cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hypha Staked AVAX (STAVAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hypha Staked AVAX (STAVAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hypha Staked AVAX prognozes.

Apskati Hypha Staked AVAX cenas prognozi!

STAVAX uz vietējām valūtām

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenomika

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STAVAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Kāda ir Hypha Staked AVAX (STAVAX) vērtība šodien?
Reāllaika STAVAX cena USD ir 34.32 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STAVAX uz USD cena?
Pašreizējā STAVAX uz USD cena ir $ 34.32. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hypha Staked AVAX tirgus maksimums?
STAVAX tirgus maksimums ir $ 29.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STAVAX apjoms apgrozībā?
STAVAX apjoms apgrozībā ir 858.83K USD.
Kāda bija STAVAX vēsturiski augstākā cena?
STAVAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 67.01 USD apmērā.
Kāda bija STAVAX vēsturiski zemākā cena?
STAVAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 16.44 USD.
Kāds ir STAVAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STAVAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STAVAX šogad kāps augstāk?
STAVAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STAVAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:36 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.