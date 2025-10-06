Reāllaika Hyperwave HLP cena šodien ir 1.031 USD. Seko līdzi reāllaika HWHLP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HWHLP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hyperwave HLP cena šodien ir 1.031 USD. Seko līdzi reāllaika HWHLP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HWHLP cenas tendenci MEXC.

Hyperwave HLP Cena (HWHLP)

1 HWHLP uz USD reāllaika cena:

$1.032
$1.032
0.00%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:30 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.12%

-0.04%

+0.04%

+0.04%

Hyperwave HLP (HWHLP) reāllaika cena ir $1.031. Pēdējo 24 stundu laikā HWHLP tika tirgots robežās no zemākās $ 1.027 līdz augstākajai $ 1.034, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HWHLP visu laiku augstākā cena ir $ 1.045, savukārt zemākā - $ 0.967762.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HWHLP ir mainījies par -0.12% pēdējā stundā, par -0.04% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) tirgus informācija

Pašreizējais Hyperwave HLP tirgus maksimums ir $ 11.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HWHLP apjoms apgrozībā ir 11.44M ar kopējo apjomu 11437653.904277. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.80M.

Hyperwave HLP (HWHLP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hyperwave HLP uz USD bija $ -0.000441455072469.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hyperwave HLP uz USD bija $ +0.0074466037.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hyperwave HLP uz USD bija $ +0.0178011429.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hyperwave HLP uz USD bija $ +0.0287491114413592.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000441455072469-0.04%
30 dienas$ +0.0074466037+0.72%
60 dienas$ +0.0178011429+1.73%
90 dienas$ +0.0287491114413592+2.87%

Kas ir Hyperwave HLP (HWHLP)?

Hyperwave HLP (HWHLP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hyperwave HLP cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hyperwave HLP (HWHLP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hyperwave HLP (HWHLP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hyperwave HLP prognozes.

Apskati Hyperwave HLP cenas prognozi!

HWHLP uz vietējām valūtām

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomika

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HWHLP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hyperwave HLP (HWHLP)

Kāda ir Hyperwave HLP (HWHLP) vērtība šodien?
Reāllaika HWHLP cena USD ir 1.031 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HWHLP uz USD cena?
Pašreizējā HWHLP uz USD cena ir $ 1.031. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hyperwave HLP tirgus maksimums?
HWHLP tirgus maksimums ir $ 11.80M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HWHLP apjoms apgrozībā?
HWHLP apjoms apgrozībā ir 11.44M USD.
Kāda bija HWHLP vēsturiski augstākā cena?
HWHLP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.045 USD apmērā.
Kāda bija HWHLP vēsturiski zemākā cena?
HWHLP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.967762 USD.
Kāds ir HWHLP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HWHLP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HWHLP šogad kāps augstāk?
HWHLP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HWHLP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:30 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.