Reāllaika Hypertrics cena šodien ir 0.00003877 USD. Seko līdzi reāllaika HYTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HYTR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hypertrics cena šodien ir 0.00003877 USD. Seko līdzi reāllaika HYTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HYTR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HYTR

HYTR Cenas informācija

Kas ir HYTR

HYTR Oficiālā tīmekļa vietne

HYTR Tokenomika

HYTR Cenas prognoze

Hypertrics logotips

Hypertrics Cena (HYTR)

Nav sarakstā

1 HYTR uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hypertrics (HYTR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:05:51 (UTC+8)

Hypertrics (HYTR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003803
$ 0.00003803$ 0.00003803
24h zemākā
$ 0.00004078
$ 0.00004078$ 0.00004078
24h augstākā

$ 0.00003803
$ 0.00003803$ 0.00003803

$ 0.00004078
$ 0.00004078$ 0.00004078

$ 0.00006753
$ 0.00006753$ 0.00006753

$ 0.0000299
$ 0.0000299$ 0.0000299

+1.45%

-4.36%

-16.17%

-16.17%

Hypertrics (HYTR) reāllaika cena ir $0.00003877. Pēdējo 24 stundu laikā HYTR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003803 līdz augstākajai $ 0.00004078, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HYTR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00006753, savukārt zemākā - $ 0.0000299.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HYTR ir mainījies par +1.45% pēdējā stundā, par -4.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hypertrics (HYTR) tirgus informācija

$ 30.81K
$ 30.81K$ 30.81K

--
----

$ 30.81K
$ 30.81K$ 30.81K

795.56M
795.56M 795.56M

795,564,694.0
795,564,694.0 795,564,694.0

Pašreizējais Hypertrics tirgus maksimums ir $ 30.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HYTR apjoms apgrozībā ir 795.56M ar kopējo apjomu 795564694.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.81K.

Hypertrics (HYTR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hypertrics uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hypertrics uz USD bija $ -0.0000007447.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hypertrics uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hypertrics uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.36%
30 dienas$ -0.0000007447-1.92%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Hypertrics (HYTR)?

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hypertrics (HYTR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hypertrics cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hypertrics (HYTR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hypertrics (HYTR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hypertrics prognozes.

Apskati Hypertrics cenas prognozi!

HYTR uz vietējām valūtām

Hypertrics (HYTR) tokenomika

Hypertrics (HYTR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HYTR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hypertrics (HYTR)

Kāda ir Hypertrics (HYTR) vērtība šodien?
Reāllaika HYTR cena USD ir 0.00003877 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HYTR uz USD cena?
Pašreizējā HYTR uz USD cena ir $ 0.00003877. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hypertrics tirgus maksimums?
HYTR tirgus maksimums ir $ 30.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HYTR apjoms apgrozībā?
HYTR apjoms apgrozībā ir 795.56M USD.
Kāda bija HYTR vēsturiski augstākā cena?
HYTR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00006753 USD apmērā.
Kāda bija HYTR vēsturiski zemākā cena?
HYTR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000299 USD.
Kāds ir HYTR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HYTR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HYTR šogad kāps augstāk?
HYTR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HYTR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:05:51 (UTC+8)

Hypertrics (HYTR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

