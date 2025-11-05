BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Hyperbeat Ultra HYPE cena šodien ir 39.73 USD. Seko līdzi reāllaika HBHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HBHYPE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hyperbeat Ultra HYPE cena šodien ir 39.73 USD. Seko līdzi reāllaika HBHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HBHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HBHYPE

HBHYPE Cenas informācija

Kas ir HBHYPE

HBHYPE Tokenomika

HBHYPE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Hyperbeat Ultra HYPE logotips

Hyperbeat Ultra HYPE Cena (HBHYPE)

Nav sarakstā

1 HBHYPE uz USD reāllaika cena:

$39.73
$39.73$39.73
-2.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:44 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 37.24
$ 37.24$ 37.24
24h zemākā
$ 41.73
$ 41.73$ 41.73
24h augstākā

$ 37.24
$ 37.24$ 37.24

$ 41.73
$ 41.73$ 41.73

$ 60.1
$ 60.1$ 60.1

$ 29.65
$ 29.65$ 29.65

+6.03%

-2.82%

-17.59%

-17.59%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) reāllaika cena ir $39.73. Pēdējo 24 stundu laikā HBHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 37.24 līdz augstākajai $ 41.73, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HBHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 60.1, savukārt zemākā - $ 29.65.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HBHYPE ir mainījies par +6.03% pēdējā stundā, par -2.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tirgus informācija

$ 36.43M
$ 36.43M$ 36.43M

--
----

$ 36.43M
$ 36.43M$ 36.43M

917.28K
917.28K 917.28K

917,275.167635322
917,275.167635322 917,275.167635322

Pašreizējais Hyperbeat Ultra HYPE tirgus maksimums ir $ 36.43M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HBHYPE apjoms apgrozībā ir 917.28K ar kopējo apjomu 917275.167635322. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.43M.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hyperbeat Ultra HYPE uz USD bija $ -1.1558689884687.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hyperbeat Ultra HYPE uz USD bija $ -7.3225647860.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hyperbeat Ultra HYPE uz USD bija $ -6.7063326210.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hyperbeat Ultra HYPE uz USD bija $ +1.18724811774397.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.1558689884687-2.82%
30 dienas$ -7.3225647860-18.43%
60 dienas$ -6.7063326210-16.87%
90 dienas$ +1.18724811774397+3.08%

Kas ir Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hyperbeat Ultra HYPE cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hyperbeat Ultra HYPE prognozes.

Apskati Hyperbeat Ultra HYPE cenas prognozi!

HBHYPE uz vietējām valūtām

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tokenomika

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HBHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Kāda ir Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika HBHYPE cena USD ir 39.73 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HBHYPE uz USD cena?
Pašreizējā HBHYPE uz USD cena ir $ 39.73. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hyperbeat Ultra HYPE tirgus maksimums?
HBHYPE tirgus maksimums ir $ 36.43M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HBHYPE apjoms apgrozībā?
HBHYPE apjoms apgrozībā ir 917.28K USD.
Kāda bija HBHYPE vēsturiski augstākā cena?
HBHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 60.1 USD apmērā.
Kāda bija HBHYPE vēsturiski zemākā cena?
HBHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 29.65 USD.
Kāds ir HBHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HBHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HBHYPE šogad kāps augstāk?
HBHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HBHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:44 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,883.26
$101,883.26$101,883.26

-1.25%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.15
$3,282.15$3,282.15

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2193
$2.2193$2.2193

-2.75%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,883.26
$101,883.26$101,883.26

-1.25%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,282.15
$3,282.15$3,282.15

-6.41%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2193
$2.2193$2.2193

-2.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16425
$0.16425$0.16425

+0.19%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7104
$3.7104$3.7104

+2,373.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15104
$0.15104$0.15104

+884.61%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05683
$0.05683$0.05683

+61.08%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%