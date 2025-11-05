BiržaDEX+
Reāllaika Hydrated Dollar cena šodien ir 0.99761 USD. Seko līdzi reāllaika HOLLAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOLLAR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOLLAR

HOLLAR Cenas informācija

Kas ir HOLLAR

HOLLAR Oficiālā tīmekļa vietne

HOLLAR Tokenomika

HOLLAR Cenas prognoze

Hydrated Dollar logotips

Hydrated Dollar Cena (HOLLAR)

Nav sarakstā

1 HOLLAR uz USD reāllaika cena:

$0.99761
$0.99761$0.99761
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hydrated Dollar (HOLLAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:23 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.992051
$ 0.992051$ 0.992051
24h zemākā
$ 0.998276
$ 0.998276$ 0.998276
24h augstākā

$ 0.992051
$ 0.992051$ 0.992051

$ 0.998276
$ 0.998276$ 0.998276

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486

+0.01%

-0.06%

-0.09%

-0.09%

Hydrated Dollar (HOLLAR) reāllaika cena ir $0.99761. Pēdējo 24 stundu laikā HOLLAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.992051 līdz augstākajai $ 0.998276, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOLLAR visu laiku augstākā cena ir $ 1.019, savukārt zemākā - $ 0.976486.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLLAR ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -0.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hydrated Dollar (HOLLAR) tirgus informācija

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

3.46M
3.46M 3.46M

3,464,592.0
3,464,592.0 3,464,592.0

Pašreizējais Hydrated Dollar tirgus maksimums ir $ 3.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOLLAR apjoms apgrozībā ir 3.46M ar kopējo apjomu 3464592.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.46M.

Hydrated Dollar (HOLLAR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hydrated Dollar uz USD bija $ -0.0006335623886755.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hydrated Dollar uz USD bija $ +0.0012237681.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hydrated Dollar uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hydrated Dollar uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0006335623886755-0.06%
30 dienas$ +0.0012237681+0.12%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Hydrated Dollar (HOLLAR)?

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hydrated Dollar (HOLLAR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hydrated Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hydrated Dollar (HOLLAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hydrated Dollar (HOLLAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hydrated Dollar prognozes.

Apskati Hydrated Dollar cenas prognozi!

HOLLAR uz vietējām valūtām

Hydrated Dollar (HOLLAR) tokenomika

Hydrated Dollar (HOLLAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOLLAR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hydrated Dollar (HOLLAR)

Kāda ir Hydrated Dollar (HOLLAR) vērtība šodien?
Reāllaika HOLLAR cena USD ir 0.99761 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOLLAR uz USD cena?
Pašreizējā HOLLAR uz USD cena ir $ 0.99761. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hydrated Dollar tirgus maksimums?
HOLLAR tirgus maksimums ir $ 3.46M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOLLAR apjoms apgrozībā?
HOLLAR apjoms apgrozībā ir 3.46M USD.
Kāda bija HOLLAR vēsturiski augstākā cena?
HOLLAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.019 USD apmērā.
Kāda bija HOLLAR vēsturiski zemākā cena?
HOLLAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.976486 USD.
Kāds ir HOLLAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOLLAR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOLLAR šogad kāps augstāk?
HOLLAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOLLAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:23 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

