Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space.
The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways:
- Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit.
- Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.
- Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.
- Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
Hunter by Virtuals (DRPXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hunter by Virtuals (DRPXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DRPXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DRPXBT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DRPXBT tokenomiku, uzzini DRPXBT tokena reāllaika cenu!
