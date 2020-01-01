hsETH (HSETH) tokenomika
hsETH (HSETH) informācija
hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.
hsETH (HSETH) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos hsETH (HSETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
hsETH (HSETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
hsETH (HSETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HSETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HSETH tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HSETH tokenomiku, uzzini HSETH tokena reāllaika cenu!
Atruna
